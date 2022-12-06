Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД на три года

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской областью и РЖД подписано 6 декабря. Документ подписали глава региона Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Соглашение рассчитано на ближайшие три года. Все, о чем мы договаривались в рамках предыдущего соглашения, сделано. Еще больше планов наметили на последующие годы, отметил Александр Моор.

"Правительство области продолжит субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Тариф для земляков удержим на социально доступном уровне. Сохраним льготы на проезд, в том числе для школьников. Будем строить новые развязки и надземные пешеходные переходы в местах пересечения с железнодорожными путями", – написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Компания РЖД продолжит совершенствовать железнодорожную инфраструктуру, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Подвижной состав будет обновляться. Вокзалы станут более доступными для маломобильных граждан. В планах – организация грузового двора на территории индустриального парка "Богандинский".