В Тюмени открылась уникальная выставка "Двух муз связующая нить…"

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Под мелодии Грига в исполнении Народного артиста России Дениса Мацуева в зале Музейного комплекса имени И. Я. Словцова оживали картины заслуженного художника России Александра Павлова. В Тюмени открылась уникальная выставка "Двух муз связующая нить…", объединившая живопись и музыку.

И потянуло стужей с картины "Мороз и солнце", предновогодне запахло елкой с картины "Зима. Ельник", а на полотне "Домик на окраине" ожил столб дыма, который свечой уперся в серое утреннее небо. В природе есть, как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Александр Павлов, своя музыка.

"Я привык работать в тишине в обычном лесу, в своей избушке, - рассказал он. – Но когда заканчиваю картину, музыка дает мне энергию. Я люблю музыку, по-своему понимаю ее. Она вызывает во мне многие ассоциации. В природе есть своя музыка. Это и порыв ветра, и шорох листвы, капли дождя, и пение птиц… Всё это вдохновляет на создание новых произведений. Я вижу эту музыку. И все мои работы гармоничны как музыка. Я не знаю законов музыкальных, я их интуитивно чувствую – красота, гармония, пространство, слаженность".

Вероятно, эту музыкальность картин тюменского художника увидел на одном из своих традиционных уже фестивалей Денис Мацуев. Тогда экспозиция Александра Павлова была выставлена в Тюменской филармонии.

"Это очень близкий мне по духу и творчеству человек, - сказал Мацуев на открытии выставки. - Он живет в Сибири и передает в своих пейзажах ее удивительную теплоту, доброту, и феноменальную энергетику. Сибирская природа – это совершенно отдельный жанр. Передача энергии нашей земли, природы, леса, наших просторов сентиментальности, созерцательности, и в то же время могучей мощной энергии требует особого дара".

Невидимую нить, связывающую творчества музыканта и живописца, увидел на открытии выставки председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Они оба, по его словам, художники. Каждый своими художественными средствами способен передать настроение, душу и чувства.

"У них есть еще одна муза – муза вдохновения, муза творчества, чувства прекрасного. Вот эта муза посетила и одного и другого, и, слава Богу, что они встретились у нас на тюменской земле, - отметил Евгений Заболотный. - У нас сейчас культивируется такой слоган - "В Сибирь по своей воле". Так вот, Мацуев оказался в Сибири не по своей воле - он родился в Иркутске. А Павлов родился в Ивановской области, но здесь сегодня они присутствуют добровольно, по своей воле. Дарят нам свое творчество, согревая наши сердца. На картинах Павлова настоящая сибирская зима со своими морозами, снегом, Новым годом, в преддверии которого мы познакомились с ними. Мы слушали музыку Дениса Мацуева в концертном зале имени Гуляева и вдохновились на нашу новую жизнь в Новом году. Когда я слышу, как играет Мацуев, бывая на его концертах, я вижу картины Павлова. Смотрю на пейзажи Павлова – и слышу музыку Мацуева. Это здорово, что эта невидимая нить, соединяющая двух творцов, присутствует на тюменской земле".

Борис Олейник