В Тюмени водитель Kia сбил ребенка и скрылся с места аварии
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Первоклассника сбил автомобиль Kia на пешеходном переходе на перекрестке улиц Полевой и Садовой в Тюмени в восьмом часу утра 7 декабря.
Светофор не работал, другие водители пропустили ребенка, который, по свидетельству очевидцев, шел вприпрыжку, а водитель Kia - нет.
После наезда на мальчика автомобилист уехал с места аварии. Свидетельница ДТП вызвала скорую помощь, спецслужбы и сообщила номер машины, сбившей ребенка.
Водитель вернулся на перекресток только после звонка из ГИБДД. Ему 30 лет, стаж за рулем 10 лет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Школьник проходит обследование в больнице.