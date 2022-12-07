В Тюмени водитель Kia сбил ребенка и скрылся с места аварии

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Первоклассника сбил автомобиль Kia на пешеходном переходе на перекрестке улиц Полевой и Садовой в Тюмени в восьмом часу утра 7 декабря.

Светофор не работал, другие водители пропустили ребенка, который, по свидетельству очевидцев, шел вприпрыжку, а водитель Kia - нет.

После наезда на мальчика автомобилист уехал с места аварии. Свидетельница ДТП вызвала скорую помощь, спецслужбы и сообщила номер машины, сбившей ребенка.

Водитель вернулся на перекресток только после звонка из ГИБДД. Ему 30 лет, стаж за рулем 10 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Школьник проходит обследование в больнице.