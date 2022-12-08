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Выход на рынки дружественных стран обсудят тюменские предприниматели на вебинаре

Общество, 10:15 08 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских предпринимателей приглашают на вебинар "Логистика будущего. Евразийские логистические цепочки как перекресток коридоров Север - Юг и Восток – Запад". Он начнется в 12 часов 12 декабря, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона.

Участники обсудят возможности выхода российских производителей на рынки дружественных стран через внешнеторговые потоки на базе маршрутов по коридорам "Север–Юг" и "Восток–Запад".

Ключевыми темами вебинара станут "Мультимодальный МТК "Север–Юг": особенности и преимущества новых маршрутов" и "Проект "Евразийский Агроэкспресс": контейнерные маршруты и возможности для экспорта/импорта продукции АПК".

Спикеры также расскажут о взаимодействии с торговыми партнерами из стран-участниц МТК "Север-Юг", о транзите через Иран и трансшипмент в портах ОАЭ, о значении агрохабов и новых мультимодальных сервисах "Евразийского Агроэкспресса".

Участие в вебинаре бесплатно. Необходима регистрация на сайте www.exportcenter.ru.

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# бизнес , логистика

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