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Семь объектов культурного наследия начнут реставрировать в Тобольске в 2023 году

Общество, 15:34 07 декабря 2022

комитет по охране и использованию историка-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию историка-культурного наследия Тюменской области

На семи объектах культурного наследия в Тобольске начнутся реставрационные работы в 2023 году, еще для девяти памятников сейчас разрабатывается научно-проектная документация.

Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях 7 декабря.

"Одним из интересных объектов, который начнут реставрировать в 2023 году, будет водонапорная башня на Красной площади у Тобольского кремля. Изюминка этого объекта — в размещении смотровой площадки на крыше водонапорной башни, на первом этаже будет туристско-информационный центр", — рассказал он.

Глава Тобольска отметил, что вскоре опубликует проект реставрации водонапорной башни в своих социальных сетях.

Вера Коршунова

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# реставрация

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