Семь объектов культурного наследия начнут реставрировать в Тобольске в 2023 году
На семи объектах культурного наследия в Тобольске начнутся реставрационные работы в 2023 году, еще для девяти памятников сейчас разрабатывается научно-проектная документация.
Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях 7 декабря.
"Одним из интересных объектов, который начнут реставрировать в 2023 году, будет водонапорная башня на Красной площади у Тобольского кремля. Изюминка этого объекта — в размещении смотровой площадки на крыше водонапорной башни, на первом этаже будет туристско-информационный центр", — рассказал он.
Глава Тобольска отметил, что вскоре опубликует проект реставрации водонапорной башни в своих социальных сетях.
Вера Коршунова