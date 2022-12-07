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Турнир по керлингу в Тюмени объединил спортсменов из ДНР и Тюменской области

Спорт, 18:34 07 декабря 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

24 спортсмена из Тюменской области и ДНР приняли участие в открытом турнире по керлингу на колясках памяти Никиты Меркушина. Соревнования подвели итоги проекта "Зона комфорта – ЛЕД", который проходил при поддержке гранта губернатора, сообщает информационный центр регионального правительства.

Отметим, Никита Меркушин был председателем клуба "Шанс", мастером спорта России. Его родителям вручили благодарственные письма председателя комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольги Швецовой. Наградами отмечены также тренер сборной России по керлингу на колясках Сергей Шамов, вице-президент региональной Федерации керлинга Константин Пережогин, спортсмены из ДНР.

Несмотря на завершение проекта "Зона комфорта – ЛЕД", тренировки на льду продолжатся. Секция будет работать при спортивной школе №3 Тюмени. Сформируется сборная региона.

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