В Тюмени двое детей и взрослый пострадали в столкновении Volkswagen и ВАЗ-2107

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2107 на ул. М. Горького утром 8 декабря. Предварительно установлено, что иномарка выехала на встречную полосу, сообщает региональная ГАИ.

Травмированы пассажиры Volkswagen - 12-летняя девочка и шестилетний мальчик. Дети были привязаны ремнем безопасности.

Ранен водитель "семерки". Оба автомобилиста трезвые, обстоятельств аварии выясняются.