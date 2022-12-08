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В Тюмени двое детей и взрослый пострадали в столкновении Volkswagen и ВАЗ-2107

Происшествия, 11:32 08 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2107 на ул. М. Горького утром 8 декабря. Предварительно установлено, что иномарка выехала на встречную полосу, сообщает региональная ГАИ.

Травмированы пассажиры Volkswagen - 12-летняя девочка и шестилетний мальчик. Дети были привязаны ремнем безопасности.

Ранен водитель "семерки". Оба автомобилиста трезвые, обстоятельств аварии выясняются.

ГИБДД Тюменской области

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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