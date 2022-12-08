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Тюменская область оснастила коррекционный детский сад в Краснодоне медицинским оборудованием

Общество, 12:18 08 декабря 2022

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Офтальмологический, физиотерапевтический кабинеты и зал ЛФК обновили в специализированной начальной школе - детском саду в Краснодоне благодаря Тюменской области. Также здесь обустроили игровые площадки, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы открыли группу для часто болеющих детей. Получили оборудование, которое поступило от наших коллег, друзей из Тюменской области, за что им большое спасибо. Самое главное — это оборудование позволит нашим детям восстанавливать зрение", - отметил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

В настоящее время учреждение включает в себя начальную школу и дошкольное отделение. Здесь открыты четыре класса для ребят с ослабленным зрением и 11 групп, семь из которых для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и логопедические.

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