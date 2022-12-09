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Тюменцам предлагают совершить автобусную экскурсию "Ирбитский тракт. Вехи истории"

Общество, 08:27 09 декабря 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Автобусная экскурсия пройдет накануне дня памяти святого Николая Чудотворца 18 декабря. Участники побывают в двух храмах и одной церкви, сообщает музей им. Словцова.

В тур входят: экскурсия по Ирбитскому тракту, посещение храмов во имя святого Николая Чудотворца в с. Кулаково и Покрова Божией Матери в с. Каменка, Свято-Троицкой церкви в с. Усть-Ницинское.

"Во время путешествия вы узнаете о Николае Чудотворце, его почитании, особенностях иконописного изображения", - добавляют организаторы.

Старт экскурсии от музея им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 10 часов. Цена билета - 510 рублей (при покупке на сайте – 490 рублей)

Возрастное ограничение: 6+.

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# автобусная экскурсия , музей

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