За 34 неоплаченных штрафа у тюменца арестовали автомобиль

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции по базам данных вычислили автомобилиста, систематически нарушающего ПДД, но не оплачивающего штрафы за свои нарушения в Тюмени.

Как сообщает региональная ГИБДД, на счету у 27-летнего собственника автомобиля Lada Granta накопился долг в 33 тыс. рублей за 34 нарушения, зафиксированных камерами на дорогах.

25 штрафов за превышение скорости, 6 – за движение по автобусной полосе, 2 – за невыполнение требований остановки перед стоп-линией, 1 – за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы выехали сами к должнику, в результате автомобиль арестован сотрудниками службы судебных приставов до уплаты задолженности в полном объеме.

Административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления о нарушении. В течение первых 20-ти дней можно уплатить штраф в размере половины от назначенной суммы.