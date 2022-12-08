Детские сады в Ямальском-2 и Ново-Патрушево в Тюмени начнут работать до конца 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детские сады в микрорайонах Ямальский-2 и Ново-Патрушево в Тюмени планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. После капитального ремонта откроют детсад на ул. Волгоградской. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямого эфира 7 декабря.

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию учреждения на 550 мест в Ямальском- 2, идет наполнение групп. Помещения комплектуются необходимым оборудованием. Детский сад в Ново-Патрушево находится на завершающей стадии строительства. Все необходимое оборудование приобретено. Подходит к завершению капитальный ремонт детского сада на ул. Волгоградской. Идет работа по второй очереди дошкольного учреждения "Крепыш": один корпус после капитального ремонта открылся осенью 2022 года.

"Гордимся тем, что Тюмень — растущий город. Но это обязывает решать вопросы по обеспечению мест в детских садах и школах. Многие родители хотят, чтобы детские сады располагались ближе к дому или работе. Ключевая задача, которую мы ставим вместе с правительством, — проектировать и строить детские сады в микрорайонах, где их нет", — поделился Руслан Кухарук.

По его словам, 2022 год стал рекордным: в эксплуатацию ввели восемь новых детских садов, на двух объектах дошкольного образования провели капитальный ремонт. В частности, в 2022 году открыли в городе третий корпус детсад № 155 в Антипино.

В 2023 году должен начать работу объект для малышей в мкрн Березняковский. Ожидается, что в нем смогут разместиться 360 детей.

Инна Пахомова