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Жители сел Тюменской области могут подтвердить учетную запись госуслуг на почте

Общество, 17:46 08 декабря 2022

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Жители сел Аслана, Армизонское, Велижаны, Сладково, Рассвет в Тюменской области могут подтвердить или восстановить учетную запись для портала Госуслуг в отделениях Почты России. Для этого им не надо выезжать в районные МФЦ, услуга на почте предоставляется бесплатно, сообщает УФПС Тюменской области.

Чтобы получить доступ к сервисам Госуслуг, достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе Госуслуг, а уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации.

Подтвержденная учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала. В почтовых отделениях, наиболее удаленных от ближайшего МФЦ в селах Аслана, Велижаны и Рассвет установили также специальный компьютер, чтобы жители могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала Госуслуг, сайта "Работа России" и другими ресурсами.

"На селе почта часто единственный центр социальной жизни, поэтому мы внедряем в работу отделений дополнительные современные сервисы. Почтовое отделение, как центр подтверждения учётной записи для портала Госуслуг, дает возможность сельским жителям, получить доступ к федеральным сервисам, не выезжая для этого в город", — отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

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# госуслуги , Почта России

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