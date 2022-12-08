Александр Моор оценил новость о победе Тюменской области в отборе проектов кампусов

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"Сегодня получили отличную новость. Тюменская область прошла конкурсный отбор на создание межвузовского кампуса!", -так оценил губернатор Тюменской области Александр Моор известие о включении тюменского межвузовского кампуса в проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

"Наш проект выдержал в конкурентной борьбе. Это результат серьезной работы, которую мы провели: от архитектурной концепции и обсуждения будущего кампуса до формирования и подачи заявки", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, новая инфраструктура, которая появится благодаря кампусу, максимально усилит образовательный, научный и инновационный потенциал наших вузов и исследовательских центров.

Он также выразил уверенность в том, что у студентов, аспирантов, а также талантливых школьников появится дополнительный стимул воплощать свои идеи в жизнь, решать непростые задачи и, в конечном счете, формировать научно-технологический суверенитет страны.

К строительству Межуниверситетского кампуса планируется привлечь средства инвесторов, а часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет.

"Благодарю правительство Российской Федерации за оказанное доверие! Межуниверситетский кампус принесет пользу как региону, так и стране в целом!", - заявил Александр Моор.

Напомним, ранее стало известно, проект межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени прошел конкурсный отбор. Итоги были озвучены главой Минобрнауки Валерием Фальковым на заседании правительства России 8 декабря. Из 39 заявок, которые поступили из 34 регионов на вторую волну конкурса по созданию кампусов мирового уровня были отобраны 9 проектов, в числе которых и тюменский.