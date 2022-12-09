Тюменская область вошла в Топ-10 зеленых регионов страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по итогам "Зелёного рейтинга". Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела церемонию награждения 8 декабря.

Конкурс "Зелёная премия" организован ППК "Российский экологический оператор", основан на рейтинге регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. В десятку лучших наряду с Тюменской областью вошли Московская область и Москва, Нижегородская область, Чувашская Республика, Тамбовская, Тульская, Саратовская, Мурманская и Челябинская области.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. Это на 54% больше, чем годом ранее. В них перерабатывается почти 5,5 млн тонн отходов, сортируется чуть больше 19 млн тонн.

Российский экологический оператор получил более 3 тыс. заявок на конкурс – это в три раза больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства РФ.