Тюменские студенты попали в федеральный проект "Больше, чем работа"

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35 студентов Тюменского индустриального университета попали в федеральный проект "Больше, чем работа". В течение трех дней они посетили промышленные объекты Магнитогорска.

Для них организовали экспресс-стажировку на Магнитогорском металлургическом комбинате. Познакомили с инновационным предприятием НПО "Андроидная техника", которое создает роботов.

"На производстве есть офис, полностью состоящий из цифровых сотрудников – программных роботов RPA, который обслуживает непрерывный стратегический бизнес-процесс по учёту и оплате металлического лома для нужд комбината", - рассказали студенты.

Тюменцы также побывали на обзорных экскурсиях, в музее, собачьем питомнике и покатались на лыжах в горнолыжном центре "Банное". Большинство студентов, прошедших конкурсный отбор, обучаются в Высшей инженерной школе EG ТИУ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Проект "Больше, чем работа" запущен в июне 2022 года. Он реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Россия – страна возможностей".