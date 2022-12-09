Туризм стал приоритетным направлением в работе многих регионов России, отметил экперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Тюменской областью дает высокие шансы для реализации всех поставленных целей и задач по развитию туризма в регионе. Такое мнение высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

Туризм, по его словам, является приоритетным направлением во многих регионах в России. "В Чувашии состоялся форум посвященный развитию туризма и потенциала республики в данном направлении, - отметил Альберт Комахидзе выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - Было много идей и проектов, которые действительно имеют шанс на реализацию".

Соглашение между корпорацией "Туризм.РФ" и Тюменской областью было подписано в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"Корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации, - пояснил он. - Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры".

Первыми проектами, планируемыми в рамках соглашения станут строительство отеля в Тобольске категории 4 звезды, создание туристического кластера вокруг Областного центра зимних видов спорта "Жемчужины Сибири".

В Тобольске по условиям соглашения корпорация "Туризм.РФ" привлечет инвестиции в проект. В "Жемчужине Сибири" - проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов.