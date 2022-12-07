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Волонтер — это не профессия, а призвание, считает эксперт

Общество, 16:18 07 декабря 2022

мывместе.рф | Фото: мывместе.рф

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Волонтер — это не профессия, это — призвание, это –желание делать добрые дела. В этом уверен председатель Общественной молодежной палаты при законодательном Собрании Челябинской области Александр Анисимов.

И эти дела, по его мнению, не остаются незамеченными. "В Челябинской области существует несколько премий и общественных наград для волонтеров от правительства региона и законодательного Собрания, - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это — показатель того, что их ежедневный труд ценят, в нем нуждаются".

С каждым годом добровольчество становится только актуальнее и востребованнее: волонтеры помогают в больницах и поликлиниках, оказывают помощь пенсионерам и инвалидам, спасают окружающую среду и участвуют в организации крупнейших областных событий. А сегодня десятки тысяч южноуральских волонтеров организуют пункты сбора гуманитарной помощи и восстанавливают инфраструктуру в освобожденных территориях.

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил российских волонтеров с Днем добровольца и заявил, что в волонтерском движении России задействовано более 21 миллиона человек.

"Трудно найти слова, которые передали бы наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе", - отметил президент на форуме "Мы вместе".

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# Владимир Путин , волонтеры

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