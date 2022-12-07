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В волонтерском движении России задействовано более 21 млн человек

Общество, 17:14 07 декабря 2022

мывместе.рф | Фото: мывместе.рф

Добровольческое движение значительно развернулось вместе с началом специальной военной операции. Это, по мнению доктора культурологии, профессора, члена-корреспондента Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы Александра Голышева, говорит, прежде всего, о новой сплоченности страны.

Россияне, по его словам, не только поддержали цели и задачи СВО, многие добровольно пошли освобождать Донбасс и Новороссию от неонацистов.

"Слова "Своих не бросаем", "Мы вместе", "Русский мир" - приобрели сакральный смысл, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Они стали основой гражданской ответственности и патриотизма, мерилом нравственности россиян".

В Псковской области волонтерское движение также получило серьёзное развитие. Оно активно поддерживается правительством региона. Общественную жизнь уже невозможно представить без их участия. Действуют региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и 13 районных центров. Они обеспечивают и крупные мероприятия, и индивидуальное шефство над ветеранами и вынужденными переселенцами, беженцами, семьями военнослужащих и мобилизованных. Активно проводится сбор гуманитарной помощи.

В волонтерском движении России сегодня задействовано более 21 миллиона человек.

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