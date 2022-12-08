Эксперт: современное волонтерство – это символ патриотизма для каждого гражданина России

| Фото: мывместе.рф | Фото: мывместе.рф

Современное волонтерство – это не только своеобразный катализатор солидарности общества, но и символ патриотизма для каждого гражданина нашей страны. В этом уверена старший преподаватель кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгения Васюта.

"В условиях специальной военной операции современное общество как никогда консолидировано вокруг волонтеров, которые 5 декабря достаточно скромно отметили свой профессиональный праздник, продолжая оставаться в эпицентре всех событий, находясь не только в горячих точках, но и, трудясь в тылу, помогая при этом всем нуждающимся", – отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Президент России Владимир Путин на форуме "Мы вместе" выразил благодарность российским волонтерам за поддержку участвующих в СВО военнослужащих и их семей. "Сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по защите людей в Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом", - сказал он.