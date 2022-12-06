Эксперт предложил распространять тюменский опыт социальных гостиных на другие регионы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Социальные гостиные, организованные в Тюменской области - хороший и тонкий подход, который может быть применен и в других регионах. Так оценил тюменский опыт по поддержке семей мобилизованных член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Не раз писал о поддержке семей мобилизованных, где каждый субъект Российской Федерации находит интересные и очень важные направления работы, - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Создание социальных гостиных, где люди могут найти решение житейских проблем и не оставаться наедине с возникшими вопросами – это очень важно".

Социальные гостиные открылись в Тюменской области чуть более месяца назад, и на сегодня эта сеть насчитывает 79 пунктов, куда уже обратились за помощью более 1,5 тыс. женщин.

Задумывали их, по словам губернатора Александра Моора, как место, куда родные и близкие мобилизованных, могут прийти и найти ответ на свои вопросы: поговорить с психологом, получить консультацию или просто провести время в кругу единомышленников, выговориться. "Здорово, что эта идея получила развитие", - отметил он.

Социальные гостиные для семей мобилизованных работают по всей Тюменской области. Здесь можно получить консультации психологов, юристов и других специалистов. Семьям, у которых есть какие-либо трудности, помогают материально и морально.