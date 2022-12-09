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Тюменские студенты и школьники стали участниками Всероссийского общественного движения "Стройная Россия"

Общество, 14:37 09 декабря 2022

www.tyumsmu.ru

Молодежный совет экспертов здорового питания Всероссийского общественного движения "Стройная Россия" пройдет в Тюменском медуниверситете 9 декабря. В марафоне здоровья "Победим ожирение, объединив усилия" примут участие студенты и школьники, диетологи, нутрициологи, сотрудники вуза.

Встреча молодежи будет посвящена обсуждению вопросов: осознанного отношения к здоровью, перестройке питания в семье, достижению желаемой массы тела, изменению пищевых привычек, сохранению здоровья на долгие годы жизни и многим другим.

Как рассказали в ТМУ, Тюмень неслучайно выбрана местом организации молодежного совета экспертов. Именно здесь, в сибирской столице, можно узнать секреты здорового питания и долголетия через традиции кухни народов Сибири, особенности приготовления блюд сибиряков, секреты процесса ферментации овощей, грибов и многое другое. Эксперты не только познакомятся с кулинарными чудесами Сибири, но и обсудят полученные знания на крупных столичных площадках.

В рамках мероприятия пройдет зимняя ярмарка "Секреты сибирской кухни", на которой ординаторы, врачи диетологи, эндокринологи и студенты, будущие врачи, представят сибирский стол, здоровый, сытный и красивый с дегустацией сибирских травяных чаёв, ягодных напитков и сибирских пирогов.

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# Тюменский медицинский университет

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