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В Тюмени в мкр Матмасы бесплатный каток откроют 10 декабря

Общество, 15:54 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничное открытие катка в мкр Матмасы начнется 10 декабря в 14 часов. Ледовую площадку подготовили предприниматели, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Каток находится по улице Тимофея Чаркова (конечная остановка автобуса № 24). Его построили компании "Улей Девелопмент" и "Создатели".

Управа Ленинского округа установила хоккейные ворота, скамейки и будет содержать каток зимой, очищая ледовую площадку от снега. Кататься можно круглосуточно и абсолютно бесплатно.

Календарь мероприятий и информация о бесплатных катках и кортах есть на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима".

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