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Мастера тату-салона за изнасилование 16-летней тюменки закрыли в СИЗО до 6 февраля

Происшествия, 13:31 09 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени 1990 г. р., обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, заключили под стражу до 6 февраля 2023 г. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 4 декабря обвиняемый в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки.

Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами.

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# изнасилование , СИЗО , суд , татуировка

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