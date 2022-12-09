Мастера тату-салона за изнасилование 16-летней тюменки закрыли в СИЗО до 6 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени 1990 г. р., обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, заключили под стражу до 6 февраля 2023 г. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 4 декабря обвиняемый в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки.

Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами.