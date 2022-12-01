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40 тюменских подростков получат паспорт в День Конституции

Общество, 08:41 12 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 подростков - отличников учебы, лидеров общественных движений, успешных спортсменов, победителей и призеров различных конкурсов - станут участниками акции "Мы – граждане России!" 12 декабря.

В этот день школьникам вручат паспорта, сообщает администрация Тюмени. Начало - в 15 часов.

В числе ребят активные юнармейцы и отличившиеся кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Документы им вручат почетные гости – представители администрации, известные деятели культуры, спорта, представители силовых ведомств.

Напомним, гражданско-патриотическая акция "Мы – граждане России!" проходит дважды в год и приурочена к государственным праздникам – Дню России и Дню Конституции. Ежегодно около 50 ребят получают паспорт в торжественной обстановке.

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# паспорт , школьники

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