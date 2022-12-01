40 тюменских подростков получат паспорт в День Конституции
40 подростков - отличников учебы, лидеров общественных движений, успешных спортсменов, победителей и призеров различных конкурсов - станут участниками акции "Мы – граждане России!" 12 декабря.
В этот день школьникам вручат паспорта, сообщает администрация Тюмени. Начало - в 15 часов.
В числе ребят активные юнармейцы и отличившиеся кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Документы им вручат почетные гости – представители администрации, известные деятели культуры, спорта, представители силовых ведомств.
Напомним, гражданско-патриотическая акция "Мы – граждане России!" проходит дважды в год и приурочена к государственным праздникам – Дню России и Дню Конституции. Ежегодно около 50 ребят получают паспорт в торжественной обстановке.