Жена Героя России приняла участие во встрече с семьями раненых и мобилизованных тюменцев

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Жена Героя России Рустама Сайфуллина Наталья приняла участие во встрече на площадке объединенного штаба помощи семьям мобилизованных в Тюмени. Ее провели секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и руководитель регисполкома партии Ольга Швецова.

Напомним, супруг Натальи находится на лечении в московском госпитале, восстанавливается после тяжелого ранения ног, перенес 11 операций и идет на поправку.

"Единая Россия" продолжает поддерживать эту многодетную семью, - отметил Андрей Артюхов. - Мы оказали помощь при устройстве детей в школу, когда Наталья Сайфуллина с тремя детьми переехала в Тюмень. Купили детям ноутбук, который необходим для учебы, и велосипед для занятий спортом. Сейчас узнали, что всем троим школьникам нужно делать доклады и рефераты, и купили им множительную технику. Не оставили без помощи и отца героя, он живет в небольшой деревне Вагайского района, ему мы приобрели сеноподборщик".

Наталья рассказала, что семья постоянно на связи с Рустамом Сайфуллиным: "Дети общаются с ним каждый день по видеосвязи, рассказывают последние новости, делятся успехами в школе, они даже домашнее задание делают вместе. Наше самое большое желание - чтобы Рустам скорее вернулся домой".

Ольга Швецова пригласила Сайфуллиных и семьи других мобилизованных на новогодние представления.

"Мы хотим создать праздничное настроение мамам и детям наших героев, и организуем для них елки с Дедом Морозом и подарками. Кроме того, в этом году впервые в акции "Елка желаний" мы будет исполнять мечты не только ребятишек из многодетных семей и детей с инвалидностью, но и тех, чьи папы сейчас находятся в зоне СВО", - сообщила депутат.

Она напомнила, что в регионе стартовала акция "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке правительства Тюменской области. В Тюмени открыто семь пунктов приема именных посылок от родных и близких военнослужащих, а регионе их - 35.

Прошедшая встреча с женами мобилизованных - не первая, и на каждой присутствует опытный юрист, он консультирует женщин по всем интересующим вопросам, помогает разобраться в мерах соцподдержки, сообщает пресс-служба тюменского отделения "Единой России".