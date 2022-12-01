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Более 300 специалистов выпустила Школа программирования в Тюмени в 2022 году

Экономика, 14:46 10 декабря 2022

vk.com/tochkatyumen | Фото: vk.com/tochkatyumen

Более 300 специалистов выпустила Школа программирования в Тюмени в 2022 году. Общение выпускников с потенциальными работодателями состоялось в "Точке кипения" Тюменского технопарка 9 декабря.

"Мы видим, какой результат приносит совместная работа с ИТ-компаниями по подготовке кадров в Школе программирования. Это существенный вклад в формирование кадрового потенциала в регионе, а также в поддержку ИТ-отрасли в целом. Компании нуждаются в новых подготовленных кадрах, которые желают работать и развиваться в цифровой среде на благо себя и региона. Мы со своей стороны готовы расширять направления обучения и создавать новые специализированные классы вместе с партнерами", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В числе партнеров, которые присутствовали на выпускном Школы программирования учреждения и компании - "ЦИТТО","ТРИЦ", ООО"Тюмень-Софт", "ОКАС" и "Creative". Записаться на бесплатное обучение можно здесь.

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# кадры , школа программирования

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