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В Тюменской области в выходные обострилась аварийная обстановка на трассах

Происшествия, 12:08 11 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три ДТП произошло на трассах Тюменской области в субботу, 10 декабря, еще одно – утром 11 декабря. Региональное управление ГИБДД сообщает об обострении аварийной ситуации на федеральных автодорогах.

Так, на 147 км федеральной автодороги Тюмень-Омск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Нива. В машине ехали мужчина и женщина, оба – жители Голышманово. 69-летний водитель и его 62-летняя пассажирка получили различные травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Водителей призывают быть осторожнее в сложных погодных условиях, выбирать безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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