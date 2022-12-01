В Тюменской области в выходные обострилась аварийная обстановка на трассах

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три ДТП произошло на трассах Тюменской области в субботу, 10 декабря, еще одно – утром 11 декабря. Региональное управление ГИБДД сообщает об обострении аварийной ситуации на федеральных автодорогах.

Так, на 147 км федеральной автодороги Тюмень-Омск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Нива. В машине ехали мужчина и женщина, оба – жители Голышманово. 69-летний водитель и его 62-летняя пассажирка получили различные травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Водителей призывают быть осторожнее в сложных погодных условиях, выбирать безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий.