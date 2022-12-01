Тюменцы могут поучаствовать в творческом конкурсе "Пробуждая сердца"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области могут стать участниками творческого конкурса "Пробуждая сердца" от Бессмертного полка России. Прием работ продлится до 16 января, сообщает информационный центр регионального правительства.

Конкурс "Пробуждая сердца" посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василия Ланового. В состав жюри вошли Народные артисты России.

Заявки принимаются на сайте pravnuki-pobediteley.ru. Результаты станут известны 16 февраля. Положение о конкурсе — здесь.