На мосту на обходе Тюмени в сторону Лесобазы ограничили движение из-за ремонта

Подрядная организация приступила к устройству пришовных зон моста на обходе Тюмени в направлении Лесобазы. Для проведения работ одну из полос перекрыли, сообщает Главное управление строительства.

В ведомстве отметили, что работы, проводимые в рамках текущего обслуживания моста, продлятся до середины декабря. Поэтому в утренние часы возможно затруднение движения по внутреннему радиусу обхода Тюмени. Водителям следует выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.

Отметим, границы деформационных швов специалисты выполняют из новейшего материала - полимербетона. Он значительно продлит срок службы самого деформационного шва и повысит комфорт проезда.

"Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился", - прокомментировал руководитель подрядной организации Евгений Проскуряков.

Ранее подрядная организация выполнила подобные работы на внешнем радиусе обхода Тюмени.