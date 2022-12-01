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В Тюменской области наградят лучших представителей волонтерского движения в 2022 году

Общество, 08:28 13 декабря 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Волонтеров Тюменской области наградят в День добровольца во Дворце творчества и спорта "Пионер" 13 декабря, начало - в 17 часов 20 минут. Награды по итогам 2022 года получат наиболее активные центры, а также будут выбраны победители конкурса "Доброволец Тюменской области", сообщает учреждение.

В "Пионере" соберутся представители муниципальных, опорных, студенческих центров развития добровольчества, руководители добровольческих организаций и объединений, авторы социально ориентированных проектов.

В 18 часов 30 минут начнется торжественная церемония Дня волонтера, на которой благодарственными письмами губернатора отметят дарителей, оказавших наиболее значимую гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших свои территории, и волонтеров, работавших в пунктах приема гуманитарной помощи и на складе. Помимо этого благодарственные письма Ассоциации волонтерских центров России вручат ключевым партнерам регионального клуба #МЫВМЕСТЕ.

Также участники смогут поучаствовать в тренингах и посетить интерактивные площадки "ДОБРО в лицах", "ДОБРО в цифрах", "ДОБРО в действии" и "ДОБРО на память".

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# волонтеры , добровольцы , ДТиС Пионер

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