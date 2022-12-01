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90 дорожных рабочих и 98 единиц техники наводят порядок в Калининском округе Тюмени

Общество, 12:26 12 декабря 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

90 дорожных рабочих наведут порядок на 57 объектах в Калининском административном округе Тюмени. Задействовано 98 единиц спецтехники. Работа организована в усиленном режиме, сообщает администрация города.

Основной упор сделан на прометание проезжей части улиц, после обеда начнется вывоз снега с улиц Мира, Садовой, мкрн Утешево (учхоз), Обдорской, Александра Протозанова, Губернской, Спасской, Уездной, Кремлевской в ЖК Плеханова, Вьюжной, Заполярной, Депутатской, Демьяна Бедного, Шахтеров, Союзной, Кирова, Ставропольской в районе проезда к РОВД.

Отметим, с 11 по 12 декабря дорожные службы вывезли на полигоны 1 тыс. 340 кубометров снега. Было задействовано 96 единиц техники и 86 рабочих. Они вывозили снег с дорог, чистили остановочные карманы и пешеходные переходы.

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# осадки , уборка снега

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