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Регионы дополнительно получат более 3 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет

Общество, 15:03 12 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей регионам будет дополнительно направлено более 3,3 млрд рублей.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 12 декабря.

"Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы", – отметил он.

С 1 января 2023 года вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам.

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