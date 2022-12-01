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Волонтеры поддержали боевой дух мобилизованных, которые проходят подготовку в Тюмени

Общество, 18:34 12 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агитбригада и волонтеры поддержали боевой дух мобилизованных, которые проходят подготовку в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для воинов-сибиряков выступил творческий коллектив. Представители региональной власти и общественных организаций рассказали о мерах поддержки семей мобилизованных. Солдат и офицеров напутствовали ветераны боевых действий, представители российского общества "Знание", волонтеры.

"Мы приехали выразить слова благодарности и поддержки мобилизованным ребятам. Семьям мобилизованных гарантирована поддержка. Волонтеры штаба "Мы Вместе" готовы оказать адресную помощь", - сказала заместитель руководителя клуба "Мы вместе" в Тюменской области Валентина Галдаева.

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