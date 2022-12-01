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Тюменские добровольцы передали гуманитарную помощь в центр соцобслуживания ЛНР

Общество, 11:53 13 декабря 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теплые одеяла передали в комплексный центр социального обслуживания в Ровеньках Луганской народной республики вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова и координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

В учреждении размещены переселенцы из Рубежного, Попасной, Красного Лимана, у которых нет документов и жилья. Здесь же проходят реабилитацию люди старшего возраста и с ограниченными возможностями здоровья, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам Владимира Сбитнева, команда "Молодой Гвардии" и дальше будет оказывать помощь социальному центру. Добровольцы помогут с восстановлением документов и в других вопросах, начиная от прогулок и заканчивая юридической помощью. Также в ближайшее время они отремонтируют систему отопления центра.

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# Владимир Сбитнев , гуманитарная помощь , добровольцы , Донбасс , Молодая гвардия

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