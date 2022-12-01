На полигон на Воронинских горках свозят снег с центральных улиц Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снег с центральных улиц Тюмени свозится на полигон на Воронинских горках. На улицах города работает около 500 единиц снегоуборочной техники. За два дня выпала полумесячная норма снега.

Об этом в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести FM рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Полигон на Воронинских горках построен так, чтобы предотвращать попадание талых вод в почву, территория защищена. Когда начнется таяние, талая вода пойдет на грубую очистку, а после этого поступит в городскую систему на очистные канализационные сооружения", - сказал он.

Так как объем снега большой, частично используется полигон и на 9 км Велижанского тракта. Но этих крупных объектов по складированию снега городу недостаточно, заметил Павел Перевалов, Тюмень постоянно строится, прирастает новыми микрорайонами, поэтому, не исключено, что появятся новые снежные полигоны.

По-прежнему в Тюмени приоритет в уборке снега отдается основным магистралям и тротуарам. Некоторые УК начали привлекать технику для расчистки придомовой территории. О необходимости уборки снега можно сообщать на портал "Тюмень – наш дом".

Анжела Лебедева