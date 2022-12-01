В Вагайском районе владелец овчарки выплатит 60 тыс. рублей покусанной девочке

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 тыс. рублей заплатит хозяин собаки, покусавшей девятилетнюю девочку в Вагайском районе. Как сообщает прокуратура Тюменской области, ранее ответчик обжаловал решение Вагайского районного суда.

Суд установил, что в апреле в с. Черное сорвавшаяся с цепи овчарка укусила ребенка. Девочка получила раны бедра и лодыжки, повлекшие легкий вред здоровью.

Прокурор района предъявил хозяину собаки иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

В августе районный суд удовлетворил требования прокурора, однако ответчик обжаловал решение в Тюменском областном суде, однако судебная коллегия оставила решение районного суда без изменения.