Тюменцам покажут работы участников фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка"

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Показ короткометражных конкурсных работ участников зимнего фестиваля короткометражного кино и мобильного контента "Ледяная тарелка" пройдет в кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" 17 декабря. Начало — в 16 часов, сообщают организаторы.

В первую заявочную волну подали свои работы 43 специалиста из киноиндустрии и креативных медиа. Участники отправляли по несколько работ в разных номинациях. Самым популярным направлением стало игровое кино. Возможность выиграть денежный приз в размере 30 тыс. рублей есть у каждого участника. Всего определят шесть победителей в каждой номинации.

Также на конкурс подали заявки специалисты, которые будут снимать кино специально для фестиваля. До 15 декабря в Тюмени реализуют три игровых фильма, три документальных, а также мобильный контент для социальных сетей и анимационный фильм.

Сейчас на "Ледяной тарелке" идет вторая волна заявочной кампании. Необходимо зарегистрироваться до 15 декабря на kinotarelka.ru. Можно подать на фестиваль отснятый в 2022 году фильм; снять киноленту специально для фестиваля.

"Фестиваль поможет начинающим деятелям кино заявить о себе, найти единомышленников и реализовать задуманное. А также получить ресурсную и финансовую поддержку. Одним из важных направлений является сити-брендинг. Это контент, продвигающий регион, внутренний туризм и город, демонстрирующий локации, которые можно увидеть только в Тюмени. Благодаря сити-брендингу можно привлечь новых жителей и заявить о себе на карте киноиндустрии страны", — рассказывает менеджер фестиваля Шухрат Маматахунов.

Посмотреть конкурсные работы могут все желающие. Необходима регистрация на kinotarelka.ru. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.