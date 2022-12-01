Новогодние мультфильмы перевели на жестовый язык

| Фото: из официального сообщества "Союзмультфильм" во ВКонтакте | Фото: из официального сообщества "Союзмультфильм" во ВКонтакте

Новогодние мультфильмы, переведенные на русский жестовый язык, появятся на платформе VK Видео и в подборке видеохостинга Rutube до конца декабря. Синхронный перевод создала компания МТС совместно с киностудией "Союзмультфильм" и телеканалом "Мультландия", сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут посмотреть мультфильмы "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома "Простоквашино".

"Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям", ― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

Как отметила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, перед экраном хотят объединить всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для киностудии очень важно адаптировать контент для слабослышащих и глухих.

Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала "Простоквашино".