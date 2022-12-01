Тюменцы не увидят звездопад Геминиды из-за Луны

| Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте (архив)

Мощный звездопад из созвездия Близнецы ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Прогнозируется 150 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.

"В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. Он не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста", – рассказали в Московском планетарии.

Метеорный поток в созвездии Близнецы открыли в конце XIX века. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока – область вылета метеоров.

Условия наблюдения Геминид в 2022 году – неблагоприятные. Луна близка к последней четверти и помешает наблюдению метеоров в течение всей ночи.