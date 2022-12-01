В Тюмени наградили победителей конкурса "Доброволец Тюменской области 2022"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги конкурса "Доброволец Тюменской области 2022" подвели в ДТиС "Пионер" 13 декабря. Победителей определили в двух номинациях - лидер и организатор добровольческого объединения.

Наградила победителей начальник управления допобразования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова.

"Такого глобального вовлечения тюменцев разного возраста в единое движение в последнее время не демонстрировало ни одно сообщество. Тюменское волонтерское движение сегодня самое мощное в России. Показатели вовлеченности ребят в ваши мероприятия превышают показатели в Уральском федеральном округе, а также федеральные значения", - отметила она.

Среди лидеров первое место в возрастной категории 14-17 лет заняла ученица 9 класса филиала "Велижанской средней школы" из с. Бухтал Нижнетавдинского района Вероника Сухобоченко. В возрастной категории 18-24 года лидером стала студентка ТюмГМУ Софья Шмидт, в возрастной категории 25-54 года – начальник отдела по профилактическим программам Молодежного социально-делового центра Ксения Ведьмедева.

Диплом победителя конкурса среди руководителей в возрастной категории 17-25 лет вручили руководителю тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Дарье Терехиной, в категории 25-54 года - педагогу-организатору "Голышмановского молодежного центра" Елене Вороновой. В возрастной категории старше 55 лет победила председатель Совета ветеранов Нина Баева.

"За год с моей командой мы сделали многое, поэтому эта награда не только мне, но и моим ребятам и коллегам. В следующем году продолжим нашу волонтерскую работу", - добавила Елена Воронова.

Виктория Макарова