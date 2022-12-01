Костюмы XIX века представят тюменцам в мастерской Екатерины Макаровой

ТАРКИ ТАРКИ

Выставка реконструкций исторических костюмов горожан XIX-XX веков откроется в мастерской "Катя и ее платья" в Тюмени (ул. Сакко, 41) 8 марта 2023 г. В экспозицию войдут копии исторической одежды, сшитые по фотографиям и реальным образцам из фондовых коллекций тюменских музеев, сообщает Тюменское агентство креативных индустрий.

Руководитель мастерской исторического костюма "Катя и все её платья" Екатерина Макарова рассказала, что уникальность проекта в том, что в Тюмени впервые краеведение и мода объединяются в современном формате интерактивности и визуальной коммуникации.

"Во время работы выставки посетители могут примерять на себя одежду прошлого и делать фотопортреты в исторических интерьерах, что особенно интересно для молодежи, ведь в юном возрасте отношение к одежде и моде особенно трепетное. Здесь мода превращается в интересную игру и при этом побуждает к изучению истории не только костюма, но и родного города, страны, к изучению ремесел и самых разных профессий", - говорит она.

Выставка исторических костюмов организована в рамках проекта "По тюменской мостовой", реализуемого Тюменским агентством креативных индустрий (ТАРКИ) и мастерской "Катя и её платья", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.