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В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пассажир легкового автомобиля

Происшествия, 11:32 14 декабря 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний мужчина погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск утром 14 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 450-м километре трассы автомобиль "Богдан" въехал в стоящий большегруз Mercedes, который сломался на трассе.

Погиб пассажир автомобиля "Богдан", 33-летний водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Оба - жители Башкортостана. Водитель большегруза не пострадал.

Как отметили в областной ГИБДД, аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск обострилась. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дороге.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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