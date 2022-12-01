В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пассажир легкового автомобиля

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний мужчина погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск утром 14 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 450-м километре трассы автомобиль "Богдан" въехал в стоящий большегруз Mercedes, который сломался на трассе.

Погиб пассажир автомобиля "Богдан", 33-летний водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Оба - жители Башкортостана. Водитель большегруза не пострадал.

Как отметили в областной ГИБДД, аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск обострилась. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дороге.