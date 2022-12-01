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В Тюменской области 2200 школьников отдохнут в 12 лагерях на зимних каникулах

Общество, 12:05 14 декабря 2022

vk.com/rebyachka | Фото: vk.com/rebyachka

2 тыс. 200 школьников Тюменской области смогут отдохнуть в 12 лагерях Ассоциации "Мы вместе" в зимние каникулы. Приобрести путевки можно со скидкой. Из бюджета области ежегодно выделяется финансирование на организацию отдыха и оздоровления детей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в ассоциации.

Дети в возрасте от 7 до 17 лет могут стать обладателями льготной путевки на условиях софинансирования стоимости за счет средств областного бюджета и средств родителей. Со скидкой реализуют путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.

Также в ассоциации предлагают реабилитационные путевки и путевки для детей граждан, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР, Украины, вынужденно покинувших территории и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке не ранее 18 февраля 2022 г.

"В июле-сентябре 2022 года на территории организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, а также на территории Республики Крым был организован отдых для граждан из Донбасса. В тюменских лагерях отдохнули 198 человек, в Крыму - 408 человек", - рассказали эксперты.

Анжела Лебедева

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# Донбасс , лагерь , отдых детей , школьники

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