Балеты "Бахчисарайский фонтан" и "Спартак – триумф Рима" представит Марийский театр оперы и балета в Тюмени

Балеты "Бахчисарайский фонтан" и "Спартак – триумф Рима" представит Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева в Тюменской филармонии 24 и 25 февраля.

"Бахчисарайский фонтан" – гранд-балет, хореографическая поэма, где восток и запад, любовь и страсть столкнуться в единстве и борьбе противоположностей. Сюжетная основа "Бахчисарайского фонтана" – одноименная поэма Александра Пушкина, написанная по мотивам легенды эпохи расцвета Крымского ханства о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии.

Балетмейстер спектакля – заслуженный артист России, народный артист РМЭ Константин Иванов – постановщик, который, бережно сохраняя традиции, вносит необходимое современное звучание и новые хореографические элементы в свои спектакли. Он же исполнит одну из главных партий в балете – партию хана Гирея.

В постановке "Спартак – триумф Рима" герои Древнего Рима оживают на сцене театра оперы и балета. Прыжки и поддержки – стиль балета "Спартак", в хореографии четко отразилась музыка Хачатуряна, неровная, разная, то трепетная и нежная, то резкая и какофоничная. Хореография массовых сцен захватывающа и притягательна. Балетмейстер-постановщик − Константин Иванов. Художник-постановщик − Борис Голодницкий. Художник по костюмам − Татьяна Изычева.