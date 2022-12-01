Тюменцев научат эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воркшоп "Пропроекты: новые инструменты продвижения ВКонтакте" пройдет в Моей территории 18 декабря в 15 часов 30 минут. Тюменцы узнают, как эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив, сообщает мультицентр.

На теоретической части Роман Немычников, видео-блогер, актер шоу "Импровизация.Команды" в Тюмени, резидент продюсерского центра Insight People поделится инсайтами и личным опытом работы с инструментами продвижения ВКонтакте в формате сторителлинга.

Затем участники воркшопа разделятся на команды и вместе с экспертом на практике изучат принципы работы сервиса "VK Клипы", а также попробуют создать свой медиапродукт. В завершение, Роман поделится профессиональными лайфхаками, которые помогут участникам легче адаптироваться к альтернативным инструментам продвижения.

"В стремительно меняющемся мире важно использовать новые и нестандартные инструменты продвижения проектов. На серии образовательных интенсивов "Пропроекты" молодежные сообщества и их лидеры могут изучить новые форматы коммуникации с их целевой аудиторией и применить полученные знания на практике, — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Регистрация открыта по ссылке.

"Пропроекты" – образовательный проект от мультицентра "Моя территория", направленный на подготовку и проработку заявок от молодежных лидеров, сообществ и НКО на региональные и федеральные грантовые конкурсы.