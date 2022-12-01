  • 14 декабря 202214.12.2022среда
  • USD63,2120
    EUR66,7017
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев научат эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив 

Общество, 17:38 14 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воркшоп "Пропроекты: новые инструменты продвижения ВКонтакте" пройдет в Моей территории 18 декабря в 15 часов 30 минут. Тюменцы узнают, как эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив, сообщает мультицентр.

На теоретической части Роман Немычников, видео-блогер, актер шоу "Импровизация.Команды" в Тюмени, резидент продюсерского центра Insight People поделится инсайтами и личным опытом работы с инструментами продвижения ВКонтакте в формате сторителлинга.

Затем участники воркшопа разделятся на команды и вместе с экспертом на практике изучат принципы работы сервиса "VK Клипы", а также попробуют создать свой медиапродукт. В завершение, Роман поделится профессиональными лайфхаками, которые помогут участникам легче адаптироваться к альтернативным инструментам продвижения.

"В стремительно меняющемся мире важно использовать новые и нестандартные инструменты продвижения проектов. На серии образовательных интенсивов "Пропроекты" молодежные сообщества и их лидеры могут изучить новые форматы коммуникации с их целевой аудиторией и применить полученные знания на практике, — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Регистрация открыта по ссылке.

"Пропроекты" – образовательный проект от мультицентра "Моя территория", направленный на подготовку и проработку заявок от молодежных лидеров, сообществ и НКО на региональные и федеральные грантовые конкурсы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВКонтакте , воркшоп , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 14.12.202215 декабря - события дня
17:49 14.12.2022Тобольским старшеклассникам рассказали о преимуществах "Траектории"
17:38 14.12.2022Тюменцев научат эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив 
17:27 14.12.2022Итоги программы развития города "Тобольск настоящий" за 2022 год подведут онлайн