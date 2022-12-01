Тобольским старшеклассникам рассказали о преимуществах "Траектории"

| Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Более 200 будущих абитуриентов пришли на день открытых дверей в Тобольский индустриальный институт, филиал ТИУ. Они ознакомились с программами обучения и пообщались с представителями предприятий – индустриальных партнеров вуза, сообщает пресс-служба СИБУРа.

К примеру, ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики "ЗапСибНефтехим" Сергей Денисов рассказал ребятам, что хотел работать в СИБУРе еще будучи студентом.

"Получилось не сразу, поднабрался опыта и со второй попытки попал в команду компании на должность электромонтера. Сегодня я - ведущий инженер, а также корпоративный тренер по своему направлению в СИБУРИНТЕХе. Преподаю действующим коллегам с предприятий компании, а также будущим – в институте. Рассказываю, как основы электротехники работают на практике", - поделился эксперт.

Подбирать будущих специалистов на свои высокотехнологичные производства СИБУР начинает со студенческой скамьи. В рамках целевой образовательной программы "Траектория", которая реализуется совместно с вузами-партнерами, компания заключает договоры на обучение с талантливыми и перспективными студентами. Участники программы проходят дополнительную подготовку по дисциплинам, связанным с нефтегазохимической отраслью, изучают корпоративную культуру СИБУРа, политику в области охраны труда и промбезопасности.

В 2022 году участниками программы "Траектория" стали 30 студентов последних курсов обучения. 26 ребят, получающих среднее специально образование: электромонтеры, машинисты, слесари КИПиА. А также четыре будущих специалиста по автоматизации технологических процессов производства.

Добавим, программа "Траектория" действует 13 лет, за это время ее участниками стали сотни студентов.