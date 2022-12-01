  • 14 декабря 202214.12.2022среда
  • USD63,2120
    EUR66,7017
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольским старшеклассникам рассказали о преимуществах "Траектории"

Общество, 17:49 14 декабря 2022

Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Более 200 будущих абитуриентов пришли на день открытых дверей в Тобольский индустриальный институт, филиал ТИУ. Они ознакомились с программами обучения и пообщались с представителями предприятий – индустриальных партнеров вуза, сообщает пресс-служба СИБУРа.

К примеру, ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики "ЗапСибНефтехим" Сергей Денисов рассказал ребятам, что хотел работать в СИБУРе еще будучи студентом.

"Получилось не сразу, поднабрался опыта и со второй попытки попал в команду компании на должность электромонтера. Сегодня я - ведущий инженер, а также корпоративный тренер по своему направлению в СИБУРИНТЕХе. Преподаю действующим коллегам с предприятий компании, а также будущим – в институте. Рассказываю, как основы электротехники работают на практике", - поделился эксперт.

Подбирать будущих специалистов на свои высокотехнологичные производства СИБУР начинает со студенческой скамьи. В рамках целевой образовательной программы "Траектория", которая реализуется совместно с вузами-партнерами, компания заключает договоры на обучение с талантливыми и перспективными студентами. Участники программы проходят дополнительную подготовку по дисциплинам, связанным с нефтегазохимической отраслью, изучают корпоративную культуру СИБУРа, политику в области охраны труда и промбезопасности.

В 2022 году участниками программы "Траектория" стали 30 студентов последних курсов обучения. 26 ребят, получающих среднее специально образование: электромонтеры, машинисты, слесари КИПиА. А также четыре будущих специалиста по автоматизации технологических процессов производства.

Добавим, программа "Траектория" действует 13 лет, за это время ее участниками стали сотни студентов.

Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День открытых дверей , профориентация , СИБУР , старшеклассники , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 14.12.202215 декабря - события дня
17:49 14.12.2022Тобольским старшеклассникам рассказали о преимуществах "Траектории"
17:38 14.12.2022Тюменцев научат эффективно использовать социальную сеть для продвижения своих инициатив 
17:27 14.12.2022Итоги программы развития города "Тобольск настоящий" за 2022 год подведут онлайн