Тестирование на вирус гриппа начнут проводить в больницах по полису ОМС
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будут проводить в больницах и поликлиниках по программе ОМС.
Решение принято правительством РФ 15 декабря в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.
Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение.