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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тестирование на вирус гриппа начнут проводить в больницах по полису ОМС

Общество, 14:43 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будут проводить в больницах и поликлиниках по программе ОМС.

Решение принято правительством РФ 15 декабря в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение.

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# грипп , коронавирус , тестирование

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