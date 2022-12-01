Тестирование на вирус гриппа начнут проводить в больницах по полису ОМС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будут проводить в больницах и поликлиниках по программе ОМС.

Решение принято правительством РФ 15 декабря в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение.