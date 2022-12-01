Руслан Кухарук рассказал, когда начнутся строительные работы на Круглой бане

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преобразование Круглой бани по ул. Ленина, 3 – проект, который даст импульс развитию креативных индустрий Тюмени. Предприниматель, инвестор из Санкт-Петербурга Евгений Гудов два года назад заключил договор с администрацией города на создание здесь планетария. Объект находится на завершающем этапе разработки научно-проектной документации.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал во время заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюмени 16 декабря.

"Круглая баня – это объект культурного наследия. Раздел, связанный с противоаварийными работами тоже подлежит разработке специализированной организации и экспертизе. Сегодня предприниматель зашел с экспертизой в областной комитет по охране памятников с противоаварийными работами. На Круглой бане уже выстроено ограждение под будущую стройплощадку. По заверениям инвестора, в следующий строительный сезон он заходит с проведением строительно-монтажных работ", - сказал глава города.

Новое креативное пространство станет точкой притяжения для предпринимателей и жителей Тюмени. Тем более, что находится оно на ул. Ленина, которую в 2023 году ждут серьезные преобразования.

По словам Руслана Кухарука, уже заключен контракт на первый этап благоустройства и капитального ремонта улицы Ленина. Первый этап - от Исторического сквера до ул. Красина.

"Все прилегающие территории будут преобразованы. Пройдет комплексная работа по обновлению фасадов, преобразованию пространств. Демо-версия того, что должно получиться – если взять сквер Крапивина – вот в таком формате. Все остальное наполнение будет соответствовать той тематике, тому подходу, который используется на улице Дзержинского", - говорит Руслан Кухарук.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюмени было посвящено развитию креативных индустрий. Напомним, Тюмень занимает второе место в России по вкладу креативных индустрий во внутренний муниципальный продукт (ВМП) - 14,1%. Среднероссийский показатель по РФ – 11,1%.

В рейтинге Минстроя РФ Тюмень - лидер в индексе качества городской среды среди крупных городов.

Анжела Лебедева