Тюменьстат подсчитал траты жителей региона на покупки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти в 400 млрд. рублей обошелся жителям Тюменской области шопинг за 10 месяцев. Траты тюменцев на продукты и остальные товары посчитал Тюменьстат.

Общая сумма составила 394 млрд. 453 млн рублей, самыми "затратными" стали март и август, сумма покупок превысила 41 млрд. рублей.

Начиная с июля торговый оборот превышает 40 млрд. рублей. Основная часть трат приходится на непродовольственные товары. С января по октябрь сумма составила 206 млрд. 669,6 млн рублей.

С июля она превышает 21 млрд рублей, в августе – более 22 млрд рублей.

На продукты с начала 2022 года уходило более 18-19 млрд рублей в месяц. Максимум – 19 млрд 961,1 млн рублей – зафиксирован в первый месяц весны. В целом на продовольствие ушло 187 млрд. 783,2 млн рублей.

По данным ведомства в среднем житель региона тратил на еду 12 тыс. 80 рублей в месяц, на непродовольственные товары – 13 тыс. 296 рублей в месяц. В целом каждый житель оставлял в магазинах по 25 тыс. 376 рублей в месяц, пишет Вслух.ру.