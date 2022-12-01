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Дворцы культуры Тюмени проводят для детей новогодние конкурсы

Общество, 16:38 18 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние конкурсы для детей проводят Дворцы культуры Тюмени в декабре. Жюри будет оценивать самостоятельность и оригинальность замысла, эмоциональное воздействие, качество и аккуратность исполнения работы.

Продемонстрировать мастерство и креатив при создании самодельной новогодней игрушки можно на конкурсе от ДК "Водник". Приглашаются участники от 3 лет без специального художественного образования. Принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы.

Предусмотрено три номинации. В качестве "Сказочного персонажа" принимаются и символы уходящего и наступающего годов — Тигра и Кролика. "Елочки, иголочки" могут быть выполнены в любой технике, высота конструкции не более 50 см. Иные работы высотой до 25 см войдут в "Новогодний переполох". Жюри оценит оригинальность идеи, эстетику оформления, соответствие тематике.

Работы принимают и в "Воднике" (ул. Судоремонтная, 1) до 21 декабря. Телефоны для справок: 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29. Победителей отметят 27 декабря на праздничном мероприятии.

До 26 декабря принимают работы на другой конкурс - "Борода из ваты". Его проводит ДК "Торфяник" для детей от 3 до 14 лет. Рисунки, поделки, аппликации, декупаж с изображением Деда Мороза будут оформлены в выставку, которая продлится до 29 декабря. В этот же день на площади у Дома культуры (ул. Малышева, 24) наградят лучших авторов. пишет "Вслух.ру".

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# Дворец культуры , ДК Водник , ДК Торфяник , конкурсы

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